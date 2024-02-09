Новая статья: Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое

Пожалуй, главный (как минимум, в медийном плане) продукт Apple со времен первого iPad, наконец, поступил в свободную продажу – и нам уже удалось с ним познакомиться. Ну что, «пространственный компьютер» Apple – это революция? Или просто сверхдорогая игрушка? Разбираемся

Источник: 3dnews.ru