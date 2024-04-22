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Новая статья: Обзор ASUS Zenbook Duo UX8406MA (2024): OLED’никовый период — эра ноутбуков

Новая статья: Обзор ASUS Zenbook Duo UX8406MA (2024): OLED’никовый период — эра ноутбуковРедакцию 3DNews и постоянных читателей сайта не удивишь ноутбуками с несколькими экранами. Такие эксперименты проводятся давно, некоторые из них оказались даже довольно успешными. Не удивишь нас и лэптопами с OLED-матрицами. С каждым годом их становится все больше. Но что насчет мобильных компьютеров, оснащенных сразу двумя полноценными OLED-экранами?
Источник: 3dnews.ru

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