Новая статья: Обзор ASUS Zenbook Duo UX8406MA (2024): OLED’никовый период — эра ноутбуков

Редакцию 3DNews и постоянных читателей сайта не удивишь ноутбуками с несколькими экранами. Такие эксперименты проводятся давно, некоторые из них оказались даже довольно успешными. Не удивишь нас и лэптопами с OLED-матрицами. С каждым годом их становится все больше. Но что насчет мобильных компьютеров, оснащенных сразу двумя полноценными OLED-экранами?

Источник: 3dnews.ru