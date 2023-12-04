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Новая статья: Обзор Core i9-14900K: даёшь 6 ГГц!

Новая статья: Обзор Core i9-14900K: даёшь 6 ГГц!В декабре Intel выпустит долгожданные процессоры Meteor Lake, которые откроют новую эру в истории Core. Но десктопы останутся без революционных обновлений: для них компания подготовила Raptor Lake Refresh. И это самые неоднозначные процессоры последнего времени, особенно если говорить о флагмане Core i9-14900K
Источник: 3dnews.ru

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