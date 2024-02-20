Новая статья: Обзор доступного ноутбука HONOR MagicBook X 16 2024 (BRN-F56)

Вопреки традиции, MagicBook X 16 2024 стал не заменой, а альтернативой прошлогодней модели. Новинка по-прежнему комплектуется восьмиядерным процессором Core i5-12450H с полной мощностью 45 Вт, но ориентирована на более экономных покупателей — в частности, благодаря предложениям без установленной ОС

Источник: 3dnews.ru