Новая статья: Обзор Full HD IPS-монитора CHiQ LMN24F680-S: удивительное открытие

Санкции, «параллельный импорт», официальный уход из России известных брендов, перераспределение рынка и, наконец, появление продукции компаний, о которых среднестатистический россиянин никогда раньше не слышал. Всё новое вызывает подозрение, особенно когда полки магазинов наводнились не самым качественным OEM-товаром. Однако китайский бренд CHiQ – птица совсем другого полёта

Источник: 3dnews.ru