Новая статья: Обзор GIGABYTE AERO 16 OLED BSF: мощный универсальный ноутбук в элегантном корпусе

Стильный ноутбук в сравнительно тонком корпусе предназначен как для создателей контента, так и для геймеров. Его главная особенность — исключительный по качеству изображения OLED-экран с разрешением 3840 × 2400 пикселей и удобным соотношением сторон

Источник: 3dnews.ru