Новая статья: Обзор HIPER ExpertBook: доступный ноутбук для учёбы и работы

Знакомимся с недорогой моделью 16-дюймового ноутбука, предназначенного для работы или учебы. Благодаря сравнительно низкой стоимости, удобной клавиатуре и возможности модернизации, HIPER ExpertBook может стать верным спутником на пути получения новых знаний или в рабочих командировках

Источник: 3dnews.ru