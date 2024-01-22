Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшет

Давно мы не изучали новые планшеты HUAWEI старшей серии MatePad Pro – то есть рассчитанные и на профессиональное применение, и на замену ноутбуку (в определенной степени), и на роль универсального мультимедийного устройства. Ну что ж, поговорим о новом представителе семейства, который к тому же выводит планшеты HUAWEI на принципиально новый уровень

Источник: 3dnews.ru