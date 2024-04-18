Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R Airflow: сделай это красиво

Беспокоитесь о состоянии PCIe-слота материнской платы под гнётом вашей двухкилограммовой видеокарты? Подвешиваете её на стяжках или «колхозите» подпорку? У MSI есть решение на все случаи жизни – максимально функциональное и одновременно красивое. А ещё видеокарту можно установить вертикально, для этого в новом MPG Gungnir 300R Airflow также есть интересное решение

Источник: 3dnews.ru