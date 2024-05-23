Новая статья: Обзор игрового 360 Гц WQHD-монитора MSI MPG 271QRX QD-OLED: теперь на равных

Скорости развития OLED в сегменте настольных мониторов можно позавидовать. За прошедшие два года производители матриц на органических светодиодах делали ошибки, исправлялись, улучшали важные показатели и к середине 2024 года, наконец, догнали топ-решения среди жидкокристаллических мониторов

Источник: 3dnews.ru