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Новая статья: Обзор игрового 360 Гц WQHD-монитора MSI MPG 271QRX QD-OLED: теперь на равных

Новая статья: Обзор игрового 360 Гц WQHD-монитора MSI MPG 271QRX QD-OLED: теперь на равныхСкорости развития OLED в сегменте настольных мониторов можно позавидовать. За прошедшие два года производители матриц на органических светодиодах делали ошибки, исправлялись, улучшали важные показатели и к середине 2024 года, наконец, догнали топ-решения среди жидкокристаллических мониторов
Источник: 3dnews.ru

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