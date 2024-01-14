Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Bravo 15 C7V: вам шашечки или хороший FPS в играх?

Связка, состоящая из центрального процессора AMD и графики NVIDIA, хорошо зарекомендовала себя в игровых компьютерах и все чаще встречается как в настольных системах, так и в ноутбуках. В этом обзоре вы познакомитесь с Bravo 15 C7V — геймерским лэптопом, в котором вполне плодотворно сотрудничают 8-ядерный Ryzen 7 7735HS и GeForce RTX 4060

Источник: 3dnews.ru