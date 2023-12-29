Новая статья: Обзор игрового WQHD-монитора MSI MAG 275CQRXF: на следующий уровень

Большая частота вертикальной развёртки – не повод для гордости. Важно, чтобы за высокими значениями поспевала сама матрица – в случае с LCD-панелями главными её элементами выступают жидкие кристаллы и скорость их поворота. Раньше в сегменте *VA-решений c этим были большие проблемы, но под конец 2023 года ситуация постепенно меняется.

Источник: 3dnews.ru