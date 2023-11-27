Новая статья: Обзор ILIFE L100: недорогой робот-уборщик с лидаром

ILIFE L100 представляет собой разновидность модели A10s, только в белом цвете. Хотя устройство при текущей цене от 21 тыс. руб. относится к экономичной категории, оно оснащено лидаром, умеет мыть полы с помощью вибрирующей швабры и системы непрерывного смачивания

Источник: 3dnews.ru