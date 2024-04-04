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Новая статья: Обзор Infinix NOTE 40 Pro: стильный смартфон среднего класса с поддержкой MagSafe

Новая статья: Обзор Infinix NOTE 40 Pro: стильный смартфон среднего класса с поддержкой MagSafeInfinix медленно, но верно меняет свою репутацию: от «бренд, который выпускает дешевые смартфоны с интересными характеристиками» к «бренд, который выпускает смартфоны подороже с интересными решениями». Это классика, но темпы, которыми компания внедряет в гаджеты средней ценовой категории флагманские фишки, все равно впечатляют
Источник: 3dnews.ru

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