Новая статья: Обзор Infinix NOTE 40 Pro: стильный смартфон среднего класса с поддержкой MagSafe

Infinix медленно, но верно меняет свою репутацию: от «бренд, который выпускает дешевые смартфоны с интересными характеристиками» к «бренд, который выпускает смартфоны подороже с интересными решениями». Это классика, но темпы, которыми компания внедряет в гаджеты средней ценовой категории флагманские фишки, все равно впечатляют

Источник: 3dnews.ru