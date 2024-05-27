Новая статья: Обзор Intel Core i5-14400F: не покупайте этот процессор, потому что есть Core i5-12600KF

Core i5-14400F — процессор с крайне невыгодным соотношением производительности и цены. Даже у самой Intel есть решения дешевле и производительнее. Поэтому в этом обзоре мы подробно тестировали не бестолковый Core i5-14400F, а гораздо более толковый Core i5-12600KF. И совсем не зря!

Источник: 3dnews.ru