Новая статья: Обзор itel S23+: самый недорогой смартфон с изогнутым OLED-экраном

Мы много рассказывали о смартфонах двух брендов TRANSSION Holdings – TECNO и Infinix. Но третьего бренда до этого дня не касались. Что ж, пришло время и itel – причем начнем мы знакомство сразу с локального флагмана, модели itel S23+, перетягивающей в бюджетный сегмент совсем нетипичные для него элементы

Источник: 3dnews.ru