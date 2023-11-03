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Новая статья: Обзор itel S23+: самый недорогой смартфон с изогнутым OLED-экраном

Новая статья: Обзор itel S23+: самый недорогой смартфон с изогнутым OLED-экраномМы много рассказывали о смартфонах двух брендов TRANSSION Holdings – TECNO и Infinix. Но третьего бренда до этого дня не касались. Что ж, пришло время и itel – причем начнем мы знакомство сразу с локального флагмана, модели itel S23+, перетягивающей в бюджетный сегмент совсем нетипичные для него элементы
Источник: 3dnews.ru

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