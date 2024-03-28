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Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense Laser Mini Projector C1: передовые технологии в действии

Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense Laser Mini Projector C1: передовые технологии в действииВ 2024 году продукция китайской компании Hisense уже не кажется непривычной. За два последних года бренд значительно ускорил темпы покорения российского рынка, стал хорошо узнаваем и занимает лидирующие позиции, например, на рынке телевизоров. Но есть у Hisense интересные предложения и в других областях, в том числе мини-проектор с внушительным набором передовых технологий
Источник: 3dnews.ru

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