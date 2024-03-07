Новая статья: Обзор лазерного принтера Digma DHP-2401W: плата за независимость

Новых марок лазерных принтеров мы не видели довольно давно. А тут вдруг новенькие лазерные принтеры под брендом DIGMA уже можно найти на полках магазинов. В компании делают упор на быструю печать, скромные габариты и работу с картриджами без чипов. Посмотрим, насколько у DIGMA получится заявить о себе на новом для себя рынке

Источник: 3dnews.ru