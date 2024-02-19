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Новая статья: Обзор материнской платы Maxsun iCraft B760M WiFi: средний класс по-китайски

Новая статья: Обзор материнской платы Maxsun iCraft B760M WiFi: средний класс по-китайскиMaxsun продолжает экспансию на рынок материнских плат, стараясь потеснить ASUS, Gigabyte и MSI. И её плата на Intel B760 на первый взгляд выглядит как минимум не хуже продуктов большой тайваньской тройки. Однако на практике обнаруживаются некоторые нюансы
Источник: 3dnews.ru

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