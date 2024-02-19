Новая статья: Обзор материнской платы Maxsun iCraft B760M WiFi: средний класс по-китайски

Maxsun продолжает экспансию на рынок материнских плат, стараясь потеснить ASUS, Gigabyte и MSI. И её плата на Intel B760 на первый взгляд выглядит как минимум не хуже продуктов большой тайваньской тройки. Однако на практике обнаруживаются некоторые нюансы

Источник: 3dnews.ru