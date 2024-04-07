Новая статья: Обзор материнской платы MSI MEG Z790 GODLIKE: несколько слов об искусстве

Существует такая категория компьютерных устройств, которые невозможно оценить в системе координат «цена — качество». Просто потому, что их создавали без оглядки на цену. Потому что их покупают не ради практичности. MSI MEG Z790 GODLIKE — пример такого устройства и, возможно, самая навороченная плата для платформы Intel LGA1700, которую можно купить в России

Источник: 3dnews.ru