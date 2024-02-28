Новая статья: Обзор неттопа Digma Mini Office: полноценный ПК в твоей ладони

Далеко не всегда от настольного компьютера требуется рекордная производительность в ресурсоемком ПО и самых современных играх. Нередко для выполнения повседневных сценариев вполне достаточно базового уровня мощности. В этом случае неттопы обладают очевидными преимуществами перед полноформатными системными блоками

Источник: 3dnews.ru