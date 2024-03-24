Новая статья: Обзор Nothing Phone (2a): самый яркий смартфон среднего уровня

Компания Nothing начала осваивать новые ценовые сегменты — Phone (2a) предлагает необычный дизайн и броскую подсветку по доступной цене. При этом новинка получила весьма производительное железо, большой и яркий дисплей. Но без компромиссов не обошлось

Источник: 3dnews.ru