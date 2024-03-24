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Новая статья: Обзор Nothing Phone (2a): самый яркий смартфон среднего уровня

Новая статья: Обзор Nothing Phone (2a): самый яркий смартфон среднего уровняКомпания Nothing начала осваивать новые ценовые сегменты — Phone (2a) предлагает необычный дизайн и броскую подсветку по доступной цене. При этом новинка получила весьма производительное железо, большой и яркий дисплей. Но без компромиссов не обошлось
Источник: 3dnews.ru

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