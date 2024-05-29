Новая статья: Обзор ноутбука AORUS 16X 9KG: перед таким экраном играть — одно удовольствие

Игровой ноутбук AORUS 16X 9KG, о котором пойдет речь в этом обзоре, обладает весьма интересным сочетанием характеристик: мощный процессор и современная графика, качественный экран и удобная клавиатура, хорошая сборка и достойная функциональность, широкие возможности апгрейда и емкий аккумулятор. Внушительный набор, но все ли так безупречно на самом деле? Давайте разбираться

Источник: 3dnews.ru