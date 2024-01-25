Новая статья: Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611): рабочая лошадка с большими амбициями

Апгрейд легкого 16-дюймового ноутбука перенес его на платформу с усиленным охлаждением и повышенной емкостью аккумулятора. В то же время список конфигураций MateBook D 16 пополнился более дешевыми CPU. Рассмотрим старшую версию новинки с 14-ядерным процессором Core i9-13900H

Источник: 3dnews.ru