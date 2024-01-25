Новая статья: Обзор ноутбука Infinix Inbook Y3 Max: работа вдали от розетки

Что нужно от ноутбука для работы или учёбы? Яркий дисплей, удобная клавиатура с тачпадом и качественная веб-камера, а также автономность на весь рабочий день. Всё это — и даже больше — Infinix готова предложить пользователю в своих новых ноутбуках серии Inbook Y3 Max

Источник: 3dnews.ru