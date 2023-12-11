Новая статья: Обзор ноутбука Maibenben P527: Intel вступает в игру

Модель Maibenben P527 позиционируется как быстрый мобильный компьютер с высокой производительностью в любых сценариях использования. Для этого производитель установил в этом лэптопе 14-ядерный процессор Core i7-12700H и дискретную графику Arc A550M

Источник: 3dnews.ru