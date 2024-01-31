Новая статья: Обзор PCIe 4.0-накопителя Patriot Viper VP4300 Lite: китайское чудо

Причин, по которым так интересен Patriot Viper VP4300 Lite, как минимум две. Во-первых, это недорогой безбуферный накопитель со скоростью линейного чтения выше 7 Гбайт/с. А во-вторых, он собран на китайском контроллере и китайской флеш-памяти, а таких комбинаций мы ещё не видели

Источник: 3dnews.ru