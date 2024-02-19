Новая статья: Обзор PCIe 4.0-накопителя Solidigm P44 Pro, который лучше Samsung 990 Pro почти во всём

Solidigm P44 Pro интересен по двум причинам. Во-первых, это новый флагманский накопитель Intel (что? да!). А во-вторых, он затыкает за пояс любые другие PCIe 4.0 SSD: хоть Samsung, хоть Western Digital, хоть Kingston. Почему же вы, скорее всего, не слышали про него раньше? Расскажем и про это

Источник: 3dnews.ru