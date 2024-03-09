Новая статья: Обзор планшета HONOR Pad 9: образцовый апгрейд

HONOR продолжает развивать направление планшетов — компания долгое время его игнорировала, а теперь стала одним из главных игроков на этом поле как минимум в среднем и бюджетном сегментах. Сегодня речь пойдет о титульной, номерной серии, которая продолжает тащить в относительно низкий ценовой сегмент большие экраны

Источник: 3dnews.ru