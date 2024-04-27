Новая статья: Обзор QD-OLED DQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G9 G95SC: игровой универсал

Компания Samsung всегда выделялась особым подходом к созданию настольных дисплеев, а подразделение Samsung Display, занимающееся разработкой и производством самых современных панелей, постоянно обеспечивает производителя передовыми решениями для создания уникальных продуктов. Так вышло и с новым игровым 49-дюймовым Odyssey G9 OLED c матрицей QD-OLED второго поколения

Источник: 3dnews.ru