Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame DreameBot L10s Pro Ultra: почти флагман

Обновленная версия DreameBot L10s обладает впечатляющей мощностью всасывания и способна выдвигать швабру в сторону для мытья пола вплотную к стене, а док-станция стирает тряпочки горячей водой и заправляется моющим средством из бутылки без необходимости в одноразовых флаконах

Источник: 3dnews.ru