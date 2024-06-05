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Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame DreameBot L10s Pro Ultra: почти флагман

Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame DreameBot L10s Pro Ultra: почти флагманОбновленная версия DreameBot L10s обладает впечатляющей мощностью всасывания и способна выдвигать швабру в сторону для мытья пола вплотную к стене, а док-станция стирает тряпочки горячей водой и заправляется моющим средством из бутылки без необходимости в одноразовых флаконах
Источник: 3dnews.ru

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