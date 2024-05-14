Новая статья: Обзор Ryzen 5 8600G: новый король бюджетных сборок (нет)

Тестируем Ryzen 5 8600G — наиболее привлекательный по соотношению цены и производительности гибридный процессор для Socket AM5, который, по мнению AMD, должен отменить бюджетные видеокарты и занять место первоочередного выбора при сборке недорогих игровых систем

Источник: 3dnews.ru