Новая статья: Обзор смартфона HONOR Magic6 Pro: битва за первенство

Спустя неделю после первого знакомства с, вероятно, главным камерофоном 2024 года публикуем его полноценный обзор. В этом материале мы подробнее оценим, насколько HONOR Magic6 Pro хорош в целом, а не только как фото/видеокамера. Хотя и эти аспекты мы тоже подсветим в деталях

Источник: 3dnews.ru