Новая статья: Обзор смартфона HONOR V Purse: самый модный

Когда все разложено по полочкам, в каждом сегменте свои правила и сделать что-то не совсем стандартное кажется опасным экспериментом, такие смартфоны как HONOR V Purse ценны вдвойне. Недешевый и с не самыми топовыми характеристиками, этот гаджет-аксессуар сделан, чтобы очаровывать. Посмотрим, получается ли

Источник: 3dnews.ru