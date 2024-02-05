Новая статья: Обзор смартфона HONOR X8b: стиль в массы

HONOR продолжает развивать серию X8 – причем линейно. Ценности и ключевые элементы не меняются — это очень тонкий и легкий смартфон с крупным экраном. Но каждый год серия обновляется, чтобы соответствовать актуальным тенденциям. В этом году получилось прямо очень любопытно

Источник: 3dnews.ru