Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман по справедливой цене

HUAWEI старается вернуться в орбиту ведущих производителей смартфонов – Mate 60 наделал шуму в конце прошлой осени, в этом же году локомотивом должна стать серия Pura 70 – со ставкой на лучшее качество съемки. Мы уже рассказывали о флагмане серии, Pura 70 Ultra, сейчас же поговорим о младшей модели

Источник: 3dnews.ru