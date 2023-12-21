Новая статья: Обзор смартфона Infinix HOT 40 Pro: качественный перенос

Конец года – казалось бы, не самое лучшее время для представления новых смартфонов. «Давайте уже после праздников». Но у китайцев, напомним, новый год наступает чуть позже, так что конвейер новинок не останавливается. На этот раз встречаем яркого представителя нижней части среднего класса в исполнении Infinix – модель HOT 40 Pro

Источник: 3dnews.ru