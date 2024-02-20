Новая статья: Обзор смартфона Infinix SMART 8 Pro: когда унификация идет на пользу

Мы редко добираемся в своих обзорах смартфонов до действительно бюджетных устройств, но сегодня как раз тот случай. Пусть даже Infinix SMART 8 Pro к этой ценовой категории относится с натяжкой – все-таки на старте его более простая версия стоит 11 990 рублей. Но простая аппаратная платформа и версия на 4+64 Гбайт как бы намекают. Тем не менее у этой модели есть свои интересные особенности

Источник: 3dnews.ru