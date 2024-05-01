Новая статья: Обзор смартфона OnePlus 12: слияние-поглощение

Попридержав коней хотя бы в том, что касается флагманской серии (и отказавшись от версии Pro), OnePlus, кажется, стала лучше держать фокус при разработке своего титульного смартфона. По крайней мере, OnePlus 11 выглядел очень неплохо на фоне провального 10 Pro. Получилось ли удержать тот же курс и с OnePlus 12?

Источник: 3dnews.ru