Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Open: только не списывай один в один

Вот и до OnePlus добралась мода на складные смартфоны – правда, добралась она уже тогда, когда от «прежнего» OnePlus почти ничего не осталось. Говоря о OnePlus Open, мы имеем в виду OPPO Find N3 с другим шильдиком. Но мы все равно решили написать и об этой модели – хотя бы чтобы сверить взгляды авторов на один из самых интересных гаджетов конца года

Источник: 3dnews.ru