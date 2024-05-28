Новая статья: Обзор смартфона realme 12+: уверенное попадание в класс

С моделью 12 Pro+ realme попыталась перевернуть правила игры в среднем сегменте, сделав смартфон с неожиданно крутой камерой. И хотя гаджет за свои деньги получился хороший, во многом это было имиджевый ход. Модель же 12+ «заряжена» на рыночный успех по-настоящему – это более недорогой, универсальный и традиционный аппарат. Но все же он не так прост, как кажется

Источник: 3dnews.ru