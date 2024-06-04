Новая статья: Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G: новая высота

Любая компания, отвоевавшая долю рынка с помощью агрессивной ценовой политики и недорогих устройств, рано или поздно пытается расширить свой ассортимент на более престижные сегменты. Что-то подобное делает и TECNO со своим CAMON 30 Premier 5G. Накопленный опыт конвертируется в серьезные амбиции — перед нами заявка на один из самых интересных камерофонов среднего ценового диапазона

Источник: 3dnews.ru