Новая статья: Обзор смартфона TECNO POVA 6 Pro: экстравагантный долгожитель

Прошли времена телефонов, которые держат заряд неделями. Но также почти нет больше и аппаратов, со скрипом выживающих половину дня. Наступило время усредненности. Однако и в нем существуют существуют относительные долгожители – например, в рамках серии TECNO POVA, новый представитель которой как раз и попал к нам на тестирование

Источник: 3dnews.ru