Новая статья: Обзор смартфона TECNO POVA 6: странные игры

TECNO традиционно стреляет как минимум дуплетом, а то и более мощными залпами. Вслед за смартфоном TECNO POVA 6 Pro, продолжившим серию гаджетов с акцентом на автономности уже на новом уровне, – выходят менее дорогие версии TECNO POVA 6 и TECNO POVA 6 Neo. Как всегда, оцениваем, насколько компромиссными они получились

Источник: 3dnews.ru