Новая статья: Обзор смартфона TECNO SPARK 20: попытка удивить

Под конец года TECNO внезапно решила обновить свою бюджетную линейку, представив модели SPARK 20, SPARK 20C и SPARK 20 Go 2024. В этом материале мы поговорим о старшей модели этой мини-серии, сохранившей общую концепцию и дизайн SPARK 10, но лучше приспособленной к конкуренции в новых ценовых реалиях

Источник: 3dnews.ru