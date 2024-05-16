Новая статья: Обзор смартфона vivo X100 Pro: хищник в засаде

Когда мы говорим о смартфонах с лучшими камерами, мы, как правило, имеем в виду обычных подозреваемых: Apple, Samsung, HUAWEI, Xiaomi (c недавних пор) и HONOR (иногда). Однако есть еще одна компания, которая стабильно выпускает камерофоны, претендующие на звание лучших, но никогда не добирающиеся до российского рынка официально. Речь о vivo

Источник: 3dnews.ru