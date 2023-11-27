Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro: классика Xiaomi

Пока настоящий флагман, Xiaomi 14 Pro, только планирует доехать до России (хотя это не помешало нам достать китайскую версию – обзор уже готовится), Xiaomi 13T Pro, вышедший на месяц раньше, уже завоевывает рынок. Удался ли очередной субфлагман Xiaomi так же, как и предыдущий? Разбираемся

Источник: 3dnews.ru