Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 14 Pro: будем жить теперь по-новому

В начале зимы на 3DNews открылись «Сезоны Xiaomi». Так уж получилось, что вышедшие с солидным зазором Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 14 Pro оказались у нас практически одновременно — и обе модели мы просто не могли пропустить. Вероятно, лучший субфлагман года и флагман бренда, впервые без MIUI, – весьма сладкая парочка. О Xiaomi 13T Pro мы уже рассказали, пришла пора «четырнадцатого»

Источник: 3dnews.ru