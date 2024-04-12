Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi 14 Ultra: эпичный камерофон стал еще лучше

Xiaomi в этот раз выпустила оба своих флагмана пораньше: Pro был анонсирован уже в ноябре, а Ultra увидел свет в феврале. И – аллилуйя – самый навороченный смартфон Xiaomi в этот раз доберется-таки до международного рынка, терпеть китайскую прошивку не придется. Впрочем, мы с ним познакомились заранее, еще в «китайской» версии, но главные впечатления в любом случае будут одинаковыми

Источник: 3dnews.ru