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Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы

Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часыФактически тестирование смартфона серии Redmi Note – это как срез общественного мнения или перепись населения: вроде бы тестируешь один отдельный смартфон, а понимаешь, куда и с какой скоростью движется индустрия. Какие функции переезжают в среднюю ценовую категорию, чего нового ждать в массовом сегменте, на какие чаяния потребителя реагируют производители
Источник: 3dnews.ru

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