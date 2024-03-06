Новая статья: Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 13 Pro: сверим свои часы

Фактически тестирование смартфона серии Redmi Note – это как срез общественного мнения или перепись населения: вроде бы тестируешь один отдельный смартфон, а понимаешь, куда и с какой скоростью движется индустрия. Какие функции переезжают в среднюю ценовую категорию, чего нового ждать в массовом сегменте, на какие чаяния потребителя реагируют производители

Источник: 3dnews.ru